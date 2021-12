Wie nog snel winterbanden wil moet geduld hebben en 6 tips om de auto op de weg te houden

In de werkplaats van Ronden Banden in Doetinchem scheurt het geluid van de pneumatische ratel dwars door de Nederlandstalige muziek op de achtergrond. Monteurs rollen banden van en naar het magazijn en monteren nieuwe banden op stalen velgen.



,,Mensen worden toch wat zenuwachtig als de weersvoorspelling koud is’’, zegt bedrijfsleider Teun Alberts. Normaal werken er vijf monteurs in de werkplaats, maar nu zijn het er zeven of acht. ,,Dat doen we om toch de gaten dicht te lopen.’’