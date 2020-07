Wie onterecht een boete kreeg voor het rijden in de Arnhemse milieuzone, moet zijn geld terugkrijgen

Jouw meningDuizenden boetes voor het rijden in de milieuzone in Arnhem kunnen de toets der kritiek niet doorstaan. Automobilisten die naar de rechter zijn gestapt, krijgen het bedrag van 104 euro teruggestort. Dat is slechts een klein aantal; de meeste bestuurders hebben dat achterwege gelaten.