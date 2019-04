Wie was Karst T.? Op zoek naar nieuwe puzzelstukjes

Begraafplaats Rosorum in Zevenaar. Het is even zoeken naar de laatste rustplaats van Karst T., tot ik de beheerster van de begraafplaats in mijn vizier krijg, die er op een trekkertje rondrijdt.



Zij neemt me - aanvankelijk aarzelend - mee om het graf te laten zien. ,,Hier is het”, zegt ze met een hoofdknikje. Twee namen, Karst en Hedwig T., zijn oma. ,,Ja, wat bezielt zo’n jongen hè, je weet het niet.”



Het graf ligt er verzorgd bij. Een bakje verse narcissen, hyacinten, een paar stenen en op die stenen liggen drie beschilderde schelpjes zorgvuldig gegroepeerd, overduidelijk door kleine kinderen gemaakt.



Ook ligt er een uitgedrukte sigarettenpeuk, alsof iemand er een sigaretje heeft gerookt, heeft nagedacht en de peuk achterliet als eerbetoon van een bezoek.