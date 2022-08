Wielerfeest Vuelta, hele dag reizen voor één minuutje vertier: 'Dan zie je dat wielrennen leeft!’

Het is even na 12 uur als de eerste mensen een plekje uitzoeken op de Grebbeberg. Ruim drie uur voordat ze daadwerkelijk iets van wielrenners zouden zien. Maar Matthijs Kramer, Sophie de Boone en Michiel de Boone uit Wageningen en Rhenen zijn goed voorbereid. Koffie in de kan. Een hartige taart en een plek in de schaduw.



,,Het is een beetje familietraditie om bij elke wielerronde te gaan kijken, en als het dan hier op de Grebbeberg is, dan kunnen we zo'n kans niet laten gaan. Ja, we zijn wel wat vroeg. We hadden gedacht dat het al drukker zou zijn, daarom zijn we er nu al.”