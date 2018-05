'Wij Polen maken ruzie op z'n Italiaans'

Voetballer (14) zwaar mishandeld in Tilburg

15:44 Op sociale media zijn heftige beelden opgedoken van een zware mishandeling op een voetbalplein in Tilburg. Daarop is te zien hoe een 14-jarige jongen door meerdere jongeren te grazen wordt genomen wanneer hij met zijn vrienden aan het voetballen is. De politie neemt de zaak hoog op en is naarstig op zoek naar de vechtersbazen.