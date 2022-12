Wijchenaar Jan wilde politieauto ‘niet rammen, maar inhalen’ • Nieuwe Rijksweg kan nog veel veiliger

PAKKETSTRESS | Bezorgers zijn razend druk om alle pakketten voor pakjesavond op tijd bezorgd te krijgen, maar lang niet alles zal voor maandag afgeleverd zijn. Jaarlijks komen grofweg een half miljoen pakketjes in deze feestmaand te laat aan, blijkt uit onderzoek. PostNL meldt nu al dat er vertragingen zijn.



ZWARTE PIET STERFT STILLE DOOD | Het draagvlak voor de traditionele Zwarte Piet is in zes jaar tijd gehalveerd. Een derde van de volwassen Nederlanders wil de helper van Sinterklaas nog per se zwart houden. Uit nieuw onderzoek van I&O Research blijkt dat met name jongeren een zwartgekleurde Piet steeds meer uit de tijd vinden. Lees meer.

ONTSNAPTE TBS’ER KENDRICK M. KREEG HULP | De 31-jarige ontsnapte tbs’er Kendrick M. kreeg tijdens zijn vlucht hulp van drie mensen. Dat vermoedt de politie, die de drie verdachten daarom heeft opgepakt. M. ontsnapte woensdag uit de Pompekliniek in Nijmegen en stak later die dag een 27-jarige vrouw neer in Soest.



DODE BIJ FELLE FLATBRAND | Bij een brand in een flat aan de Millweg in Arnhem zijn in de nacht van donderdag op vrijdag volgens de brandweer zes personen gewond geraakt. Eén van hen was ernstig gewond en is vrijdag aan haar verwondingen overleden. 32 bewoners zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij de ontruiming is volgens de politie bij toeval een grote hennepkwekerij ontdekt. Lees hier meer en bekijk het videoitem:

VRIEND OMGEBRACHTE SIDNEY (21) GESTRAFT | Een celstraf van zes jaar met tbs en dwangverpleging. Dat is de straf die Wesley L. krijgt voor het doden van zijn vriendin Sidney Keuben uit Zevenaar. De familie van Sidney was vrijdag naar de rechtbank in Zutphen gekomen en hoorde de uitspraak snikkend aan.



ZIJ WAS HET ZONNETJE IN DE TELETUBBIES | Inmiddels 25 jaar geleden werd Jess Smith gecast als het zonnetje in De Teletubbies. Al snel werd ze een kindertelevisie-icoon, wiens aanstekelijke glimlach het licht liet schijnen op Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa en Po in Tubbyland. Maar ondanks het grote succes als lachende zon, ging de carrière van Smith toch een andere kant uit.



RIJKSWEG IS VERNIEUWD, MAAR IS ‘IE OOK VEILIGER? | Mooi om naar te kijken, die vernieuwde Rijksweg in Duiven, maar de verkeersveiligheid is niet verbeterd. Zo spreken critici over de herinrichting van de aloude weg door het dorp. Inwoners én raadsleden pleiten voor zeker drie aanpassingen.



MONSTERS ZIJN TERUG IN GELREDOME | Na zeven jaar keert Monster Jam terug in Arnhem. Twaalf bulldozers, rupskranen en wielladers werken in GelreDome aan het parcours voor acht brullende monstertrucks. In Arnhem zijn onder meer Scooby-Doo, Grave Digger, Shark Jaws, Max-D en de dalmatiër te zien. ,,Kinderen zijn er dol op.”

AMALIA DUIKT OP BIJ HET LEGER | Prinses Amalia heeft ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag dit jaar kennisgemaakt met drie onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Bij de luchtmacht ging ze aan boord van een F-16, bij de landmacht reed ze mee in een gevechtstank en bij de marine voer ze mee met een onderzeeër.



KINDERBOERDERIJ VREEST WOLF | De schapen, geiten en alpaca’s bij kinderboerderij Engbergen in Gendringen worden voorlopig ’s avonds en ’s nachts binnen gezet. Beheerder Henry Ketelaar zegt niet anders te kunnen om de dieren te beschermen tegen de wolf.



VITESSE WACHT OP KNVB | Vitesse heeft voor de overname door de Amerikaan Coley Parry een boekwerk van meer dan 400 pagina’s aangeleverd bij de KNVB. De voetbalbond beoordeelt aan de hand van die documenten of de zakenman met investeringsmaatschappij Common Group als nieuwe eigenaar in Arnhem aan de slag kan.



LOUIS LIJKT NA WK NOG NIET KLAAR | Pogingen van de Belgische journalisten om te kijken of bondscoach Louis van Gaal eventueel interesse zou kunnen hebben in een dienstverband bij de Belgische nationale ploeg, leverden vandaag het een en ander op. ,,,België is een mooi land met vriendelijke mensen. Je ziet, ik heb er al over nagedacht. Maar jullie moeten mijn vrouw Truus overtuigen.’’



MUGGEN TEISTEREN STUDENTENHUIS | In het studentencomplex va Josephine klinkt onophoudelijk gezoem: op het toilet, in de douche, in de slaapkamer en in de woonkamer. Een groot aantal van de 125 bewoners, dat al een jaar klaagt bij de woningcorporatie, slaapt onder een klamboe. ,,Het is hier net Indonesië.”



FLEMMING PAKT TOP 40- RECORD | Op 16 oktober van het afgelopen jaar kwamen we Flemming voor het eerst tegen in de Top 40 met Amsterdam. Sindsdien wist hij de ene na de andere hit aan elkaar te rijgen. Dankzij Terug Bij Af, zijn samenwerking met Ronnie Flex, staat Flemming nu voor de 60e achtereenvolgende week in de Top 40.



TANKSTATION LEKT JARENLANG BENZINE | De bodem onder tankstation Easy Fill in Mook blijkt flink verontreinigd te zijn als gevolg van een lek. Hierdoor kon jarenlang benzine de bodem in sijpelen. Lees meer.



SCHAAMTE OVER SEKS MET PONY | Hij is blij dat hij werd betrapt toen hij een shetlandpony seksueel misbruikte. De 61-jarige man uit de gemeente Neder-Betuwe die vrijdag voor de rechter stond lijdt al vele jaren aan een enorme drang om seks te hebben met dieren. Zo erg zelfs dat hij geprobeerd heeft zichzelf van het leven te beroven.

