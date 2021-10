Wijchense finalist Jacques van Heel Holland Bakt Nog een keer heeft bakkerij in de slaapkamer

Een bakkerij in een slaapkamer. Je moet er maar op komen. Jacques van Ewijk, de beminnelijke, boomlange heftruckchauffeur uit Wijchen, is na zijn succesvolle deelname aan Heel Holland Bakt in 2014 deeltijdbakker geworden. ,,Ik ben een dag minder gaan werken. En ik werk in ploegendienst, dat scheelt ook. Het komt geregeld voor dat ik na een vroege dienst in de fabriek, hier nog tot elf uur ’s avonds brood sta te bakken.”