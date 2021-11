Wil (74) is de blije NEC-opa waar iedere supporter fan van is: ‘Jongelui, het was een grandioos feest’

Verleden leven Jan en Mienchen waren een begrip in Rheden: ‘Beter naar Van Beek dan naar de apotheek’

Jan van Beek (19-11-1935, Netterden - 24-7-2021, Rozendaal) was altijd optimistisch en vrolijk, goed gezelschap in hun cafés ’t Pintje en ’t Pumpke in Velp. Mienchen van Beek-Verhey (21-4-1936, Emmerik) - 16-7-2020, Velp) was de serieuzere zakenvrouw.

