Wil je wat kwijt over de problemen bij Pro Persona? Laat het ons weten

OproepDirecteur weggestuurd, afdelingen dicht, een hoog ziekteverzuim en financiële tekorten. Bij Pro Persona, organisatie voor de geestelijke gezondheidszorg, stapelen de problemen zich op. De Gelderlander komt graag in contact met mensen die meer over de situatie kunnen vertellen.

Eind vorige week meldden bronnen aan deze site dat de tientallen bedden voor onder meer open en gesloten zorg uit de dependance in Ede worden weggehaald. Niet lang daarna bleek ook dat directeur Jeroen Kreuger van de Nijmeegse tak het veld moet ruimen.

De organisatie kreeg daar in de eerste drie maanden van dit jaar een verlies van 788.000 euro te verduren. Duurdere zorg wordt er te goedkoop gedeclareerd en te veel uren worden niet geregistreerd, gaf Kreuger per brief aan de medewerkers te kennen.

Kamervragen

Ook in Tiel bleken tekortkomingen. In april sloot de afdeling acute opname in Tiel na een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Na een suïcide van een patiënt zou de organisatie daar maatregelen nemen om de zorg te verbeteren, maar daar bleek bij een onverwacht bezoek van de Inspectie weinig van terechtgekomen. Als reactie op het rapport dat uit het bezoek voortkwam, sloot Pro Persona de afdeling. Tweede Kamerleden hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de situatie bij de zorginstelling.

Bent u (voormalig) cliënt of (oud-)medewerker van Pro Persona, dan gaan we graag met u in gesprek. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en we publiceren alleen met uw toestemming.