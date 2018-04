Willem-Alexander is een uitstekende koning

Eis: één jaar cel, maar van de trap gevallen of in elkaar geslagen?

7:13 ARNHEM/ ZEVENAAR - Is het slachtoffer nu in elkaar geslagen of van de trap gevallen? Over die vraagt buigt de rechtbank zich. De officier van justitie is er wel uit. Zij vindt dat de broers U. en M. C. een jaar moeten zitten voor gijzeling, mishandeling en afpersing.