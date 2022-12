Willem barst bij Beau in tranen uit om reclamespot • Drie mensen onwel na ammoniak-lek in Efteling hotel

ZWARE CRASH IN VARSSEVELD | Een 25-jarige man uit Varsseveld is vrijdagmorgen ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeluk op de Aaltenseweg (N318), even buiten Varsseveld. De man kwam in botsing met een vrachtwagen en is met stoel en al uit zijn voertuig geslingerd, meldt de politie.

BOTSING VAN JEROEN EN PLOEGGENOOT WAS OP HELE VOETBALVELD TE HOREN | Een gebroken oogkas, twee kaakbreuken en een snee in zijn wenkbrauw. Musketiers-voetballer Jeroen Padberg kwam afgelopen zaterdag zwaar gehavend uit het gestaakte duel met SEC. Hij herinnert zich niets meer van het ongelukkige moment.

WILLEM UIT RHEDEN BARST BIJ BEAU IN TRANEN UIT OM RECLAMESPOT VAN SUPERMARKT | Hij schoot vol toen hij tijdens de talkshow van Beau van Erven Dorens op een groot scherm de reclamespot van een supermarkt zag. Willem Kruithof uit Rheden kreeg direct een tissue van de presentator om zijn tranen te deppen.

WILFRED IN SHOCK NADAT BESTUURDER HEM VAN SNELWEG BEUKT | ‘Hij is gek’, mompelt Wilfred (53) als hij op de A15 geramd is door een Audi-bestuurder. Terwijl de Rotterdammer in de vangrail klapt, rijdt de andere automobilist doodleuk door. Maar Wilfreds dashcam registreert niet alleen zijn verbijstering, hij filmt ook het kenteken van de dader.

FAILLIETE FESTIVALORGANISATOR LAAT MAANDEN NIETS VAN ZICH HOREN | Duizenden mensen die afgelopen zomer een kaartje hadden voor het geannuleerde festival Oosterliefde in Nijmegen, zien hun geld vermoedelijk niet terug. Organisator Liefde Festival B.V. is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Kaartbezitters kregen afgelopen tijd al op geen enkele manier contact met het bedrijf.

ANNA (61) KOOS VOOR EEN ANDERE SUPERMARKT EN IS WEKELIJKS ENKELE TIENTJES GOEDKOPER UIT | De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Anna Brands-Heikoop (61) uit Wezep switchte van supermarkt en is nu wekelijks enkele tientjes goedkoper uit.

DRIE MENSEN ONWEL NA AMMONIAK-LEK IN MINIBAR EFTELING HOTEL | Drie mensen zijn vrijdag aan het begin van de middag onwel geworden na een lekkage in een minibar in het Efteling Hotel in Kaatsheuvel. Eén van hen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

NIEUWE KERNCENTRALES MOGELIJK TOCH NIET IN BORSSELE, MAAR OP DE MAASVLAKTE | De twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil laten bouwen, komen mogelijk op de Rotterdamse Maasvlakte. Hoewel het kabinet een voorkeur heeft voor het Zeeuwse Borssele, laat het toch nog onderzoeken of de Maasvlakte geen geschiktere locatie is.

Volledig scherm Jasper (links) en Tijn bij de Oranjebus in Doha. © Privécollectie VEELBESPROKEN DANSSCÈNE UIT HITSERIE WEDNESDAY KRIJGT NARE BIJSMAAK | Actrice Jenna Ortega (20) had corona toen ze de veelbesproken dansscène opnam voor de Netflix-hitserie Wednesday. De hoofdrolspeelster vertoonde stevige symptomen, maar ging in afwachting van een testresultaat toch de set op. De makers verzekeren dat na de positieve test alles volgens de regels ging, maar critici vinden het onverantwoord.



NIETS HOUDT ORANJEFANS JASPER EN TIJN TEGEN | Oranjesupporters Jasper (48) en Tijn (17) uit Breda moesten halsbrekende toeren uithalen om in Qatar de kwartfinale tegen Argentinië te kunnen bezoeken, maar het gaat ze lukken. Vannacht om 04.30 uur kwamen ze aan in Doha. ,,Het hotel, de reis zelf, kaarten voor de wedstrijd: het was eigenlijk allemaal drama en ellende.’’

40-JARIGE ‘DIE 7 MILJOEN VERDUISTERDE’ HAD OOK EEN UITKERING | De 40-jarige Celal Y. uit Winterswijk, volgens justitie dé spin in het web bij het witwassen van 7 miljoen euro, mag het vervolg van de strafzaak tegen hem in vrijheid afwachten.

TIENERS OPGEPAKT VOOR ‘KOPSCHOPPEN’ | Drie tieners uit Doetinchem (16) en Oude IJsselstreek (17 en 18) worden verdacht van poging tot doodslag. De jongens zouden donderdagavond 29 september een 18-jarige jongen hard tegen het hoofd hebben geschopt.

PRIJSPLAFOND VOOR STROOM EN GAS GAAT OP 1 JANUARI IN | Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft met de energiebedrijven afgesproken dat er geen overwinsten worden gemaakt. Er is per bedrijf gekeken naar de winstmarges van de afgelopen vier jaren. Als ze daar boven komen, moeten ze geld terugbetalen.

JULIET VREEST NIETS MEER NA VERLIES VAN GELIEFDE BROERTJE | Juliet Masselink is pas 15, maar verloor al een zusje én een broertje. Zusje Imre heeft ze nooit gekend, haar broertje Sverre des te beter. Hij mocht slechts 12 jaar oud worden. Haar liefdevolle herinneringen aan hem heeft Juliet opgetekend in het boek Onze band is nooit voorbij.

Volledig scherm Juliet Masselink. © Theo Kock

