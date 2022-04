Willem Osterloh: de anonieme sponsor van Vitesse

De liefde voor de club zit diep. Die nestelt in het hart. En zo ook in de knip. Willem Osterloh lijdt mee met het zieltogende bestaan van Vitesse in het begin van deze eeuw. De ondernemer uit Elst ziet de aanhoudende problemen bij de eredivisionist. Altijd is er een gebrek aan geld in Arnhem. Maar ditmaal is de nood bijzonder hoog. Algemeen directeur Paul van der Kraan staat voor de deur.