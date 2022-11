Wilma draait gaskraan tóch weer open • Miljoenen kijkers zien panel gek worden bij onthulling teddybeer

ME grijpt in bij grimmige intocht in Staphorst: protest Kick Out Zwarte Piet verboden | De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de sinterklaasintocht in Staphorst is verboden. Zo meldt de gemeente na overleg met de politie en het OM. De sfeer was sinds het begin van de middag erg onrustig bij de toegangswegen richting Staphorst.

Waslijst aan overtredingen bij grote controle in Wolfheze | Een busje dat onderweg was naar Oost-Europa met twee gestolen elektrische fietsen. Harddrugs in een verborgen ruimte. Een grote controle aan de Van Nieuwenhuijzenweg in Wolfheze heeft afgelopen vrijdag een waslijst aan vastgestelde overtredingen opgeleverd. En tientallen bijbehorende boetes.

Drama in familie: Jesse (20) verongelukt, Remco (15) zwaargewond | Hoe wrang kan het zijn: de Strijense Jesse (20) ontsnapte in april aan de dood bij een bedrijfsongeval. Afgelopen vrijdag werd hij alsnog uit het leven gerukt, door een botsing met zijn auto. Broertje Remco (15) ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volledig scherm Jesse de Ruiter uit Strijen overleed vrijdag bij een ongeval. Hij was enorm geliefd bij zijn vrienden. Zijn vader omschrijft hem als een engel. © Privéfoto

Wanhopige Bo ziet studentensprookje van zoon veranderen in nachtmerrie door woningnood | Een betaalbare studentenwoning vinden in een tijd van torenhoge kamernood: onmogelijk, merkt de Zeeuwse Bo van Scheyen. De moeder van een studerende zoon in Nijmegen is het zat. In een hartenkreet uit ze haar diepgewortelde frustratie en pleit ze voor een eerlijker systeem. ,,Het moet eerlijker.’’

Wilma (61) draait gaskraan tóch weer open: ‘Dacht van de week: ik stink naar kelder’ | Wilma Maree (61) liet begin september haar gaskraan dichtdraaien, uit angst voor een torenhoge energierekening. Tweeënhalve maand later draait ze de kraan tóch weer open. ,,Ik dacht van de week: ik stink naar kelder.”

Hans wil sterven in regen van politieko­gels: ‘De schade die hij heeft aangericht, verschrikkelijk’ | Duiken’ riep Hans dreigend in de wachtkamer van Iriszorg Nijmegen tegen een medewerker, toen hij de trekker van zijn vuurwapen overhaalde. De 60-jarige Groesbekenaar heeft volgens politie en justitie geprobeerd om drie medewerkers van de verslavingsinstantie van het leven te beroven.

Toekomst Matthijs van Nieuwkerk bij BNNVara hoogst onzeker | De toekomst van Matthijs van Nieuwkerk (62) bij BNNVara is hoogst onzeker. De omroep neemt het hoog op dat de presentator gisteren een draai maakte in zijn weerwoord naar de Volkskrant. De opnames van de Top2000 Quiz met Matthijs van Nieuwkerk zijn vandaag afgeblazen.

Volledig scherm ]Matthijs van Nieuwkerk © ANP Kippa

Sluiting dreigt voor 5 parken van Peter Gillis: ‘Goed voor economie als rotte kiezen worden getrokken’ | Met een ongekende operatie brengen gemeenten het imperium van campingmagnaat Peter Gillis aan het wankelen. Vijf gemeenten met een Gillis-park gaan vergunningen eisen voor zijn vakantieparken. Omdat de kans klein is dat hij die krijgt, dreigt sluiting voor vijf van zijn negen Nederlandse vakantieparken. Eén park is al gesloten.

2 miljoen kijkers zien panel gek worden bij onthulling van teddybeer: ‘Wat een blamage’ | André Rieu, Jan Slagter, Albert Verlinde en Roy Donders. Het waren namen die gisteren door het panel van The Masked Singer aan de Teddybeer gelinkt werden. Maar zowel Boszhard, Schrijver, Joling als Vedder zaten er compleet naast, zo zagen ruim 2 miljoen kijkers. ,,Hij is in het echt ook een teddybeer! Dit had ik kunnen weten”, riep Schrijver het uit toen de persoon in het pak zich onthulde.

Koe Toos heeft een beroerde avond: ‘Ze is niet zo slim’ | Koe Toos van boer Luc Ratering uit Lievelde heeft een beroerde vrijdagmiddag en -avond achter de rug omdat ze een paar uur klem heeft gezeten met haar kop tussen twee bomen. Toos gaf - nadat boer Luc haar had bevrijd - van de stress minder melk dan normaal.

Kees Momma tekent het oude gemeentehuis in De Steeg | De Velpse tekenaar Kees Momma heeft een pentekening gemaakt van het inmiddels gesloopte gemeentehuis van Rheden. Het kunstwerk komt te hangen in het nieuwe raadhuis in De Steeg.