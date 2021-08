Wim (78) verzamelt Coca-Colavoetbalpoppetjes: ‘Ik geniet er elke keer weer van als ik ze zie’

„Hoe kom ik eraan?” vroeg hij zich af. Van Kolck begint zijn verhaal: „onder het kurkschijfje in de kroonkurk van Coca-Colaflesjes zat, als je geluk had, een rood voetballertje. Vier van die gemerkte kroonkurken kon je aan de Coca-Colawagen inruilen voor een klein voetballertje.



Je had ze in alle kleuren van de teams uit de eerste klasse, zestig in totaal, met de hand beschilderd. NEC, Ajax, Feijenoord, Vitesse, maar ook Elinkwijk, E.D.O en Xerxes. Je kon er voor elke divisie een ‘tribune’ bijkopen voor een gulden vijftig per stuk. Het idee was dat je elke week alle voetballertjes in de rangorde van de competitie op de tribune zette. Dan kon je in één oogopslag zien hoe de stand was en waar jouw favoriete team stond. Voor de aardigheid heb ik er nog wat van die oude colaflesjes bij staan.”