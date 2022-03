Wim (82) verliest in paar dagen tijd zijn vrouw en woning: ‘Trouwring nog kunnen redden’

Wim Vlaanderen woont al ruim vijftig jaar op zijn geliefde begraafplaats Kranenburg in Zwolle, waar hij tot de eeuwwisseling beheerder was. Sinds zondag verblijft hij in het Van der Valk-hotel in Zwolle. ,,De eerste nacht heb ik helemaal niet geslapen, vandaag vertrek ik in principe weer”, vertelt hij dinsdagochtend in de lobby, dicht bij de behaaglijke open haard. Waar hij vannacht slaapt, weet hij nog niet. ,,De gemeente dient daarin te voorzien, daar zal ik straks contact mee zoeken. Ik wil anderen niet tot last zijn en wil graag een eigen plek.”