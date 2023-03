Wim de Bie overleden • Verkeerschaos door gekantelde vrachtwagen • Vitesse staat op omvallen

ACTIE VOOR VADER ‘ONTVOERDE’ SEBASTIJAAN | Vrienden zijn een crowdfunding-actie begonnen om de juridische kosten te kunnen betalen waarvoor Gijs Sonnema, vader van de ontvoerde Sebastijaan (12), komt te staan. ‘Gijs verdient steun in dit verdrietige verhaal.’

OMGEKOMEN NEDERLANDERS WAREN VRIJWILLIGER | Twee van de vier Nederlanders die zondag overleden bij een ongeluk met twee Porsche-sportwagens op de A3 vlak over de grens met Duitsland, waren vrijwilliger bij Dag met een Lach. Dat laat de stichting weten op Facebook. Ze zouden hebben deelgenomen aan een toertocht.

VERKEERSCHAOS DOOR GEKANTELDE VRACHTWAGEN | Een vrachtwagen met varkensvlees is maandagochtend gekanteld op de Prins Mauritssingel in Nijmegen en zorgde daarmee voor een verkeerschaos. De weg (N325) is in noordelijke richting dicht om de vrachtwagen en de inhoud te kunnen opruimen, rond 11.00 uur lag de vrachtwagen er nog steeds.

WINSTON ONTROERD DOOR THUISWINNAARS | Al voordat de thuiswinnaars van Miljoenenjacht zondagavond wisten hoeveel geld ze overhandigd zouden krijgen, waren de emoties daar. Op het moment dat het gezin de deur opende voor Winston Gerschtanowitz en zijn gouden koffertje, sprongen de tranen bij hen in de ogen.

AARDBEIENGIGANT KRIJGT MET VOLLENBROEK TE MAKEN | Aardbeienkweker Royal Berry uit Bemmel mag zijn kassen verwarmen met gasgestookte warmte-installaties. De provincie Gelderland zal de kweker daarvoor geen strobreed in de weg leggen. Mobilisation for the Environment (MOB) van de bekende milieudeskundige Johan Vollenbroek legt zich daar niet bij neer.

WIM DE BIE OVERLEDEN | Cabaretier en schrijver Wim de Bie is maandag op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag. Dat maakt omroep VPRO bekend. De Bie ging de laatste jaren gebukt onder ernstige gezondheidsproblemen, maar alsnog is de dood van de gezichtsbepalende tv-maker bij de VPRO aangekomen als een enorme schok.

MAART ROERT ZIJN STAART | Een heftige sneeuwbui en even later weer een zonnetje; het weer gaat vandaag alle kanten op. En dat wisselende weerbeeld zal de komende dagen nog wel aanhouden, vertelt Roosmarijn Knol van Weerplaza.nl.

THIJS SLEGERS OVERLEDEN | PSV-perschef Thijs Slegers is maandagmorgen op 46-jarige leeftijd overleden. Dat heeft PSV bekendgemaakt. De Veldhovenaar was al geruime tijd ernstig ziek en deelde in februari het bericht dat hij medisch was uitbehandeld. De voormalig journalist van onder anderen Voetbal International en De Telegraaf was sinds 2015 in dienst van PSV, de club waar hij daarvoor als reporter over schreef.

CAFETARIA DWARS VOORLOPIG NIET OPEN | Van de populaire cafetaria Dwars is twee dagen na een felle brand weinig meer over. De zaak in Nijmegen gaat voorlopig dan ook niet open. Buurtbewoners en andere horeca-eigenaren in het gebied leven met de eigenaren mee.

HOGER BEROEP TEGEN DOODSTEKEN CASPER | Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de 15-jarige jongen die vorig jaar in Amsterdam Casper Verheijen (29) doodstak, tóch straf krijgt. De rechter oordeelde onlangs dat de tiener uit noodweer handelde toen hij de Nijmegenaar dodelijk verwondde. Daar legt het OM zich niet bij neer.

VITESSE STAAT OP OMVALLEN | De voetbalclub Vitesse staat op omvallen. De KNVB dreigt op korte termijn de proflicentie in te trekken. Uit nood stapt de eredivisionist weer naar de rechter. Via een zogeheten turbospoedbehandeling moet het speelrecht voor volgend seizoen gegarandeerd worden.

BOER ZOEKT VROUW GOOIT HET OVER ANDERE BOEG | Boer zoekt vrouw gooit het in het nieuwe seizoen over een iets andere boeg. Het populaire datingprogramma stelt op 9 april vijf boeren aan het publiek voor die sowieso gevolgd gaan worden in hun zoektocht naar de liefde, ongeacht het aantal brieven dat zij krijgen.

