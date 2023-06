Wims uitvinding won het van de verwarmde kaasschaaf en belandt nu in álle Europese Action-winkels

update | met video Grote woning­brand in Arnhem woedt nog steeds, nu ook nabijgele­gen appartemen­ten­com­plex ontruimd

In een woning aan de Van Kinsbergenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf is zondag rond het middaguur een grote brand uitgebroken en die woedt nog steeds. Het vuur sloeg over naar een huis ernaast. De schade is groot.