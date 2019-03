Wind! Dit is de schade in de regio na een stormachtige zaterdag

Gelderland is vandaag geteisterd door flinke windstoten. Op meerdere plekken is het treinverkeer gestremd door een omgewaaide boom op het spoor, meldt de NS, en ook het verkeer heeft er nog wel even last van . Bekijk hier een overzicht van de stormschade in de regio.

Tot 18.00 uur is er geen treinverkeer mogelijk tussen Arnhem en Ede-Wageningen door een omgevallen boom. De boom was ter hoogte van de Parallelweg in Oosterbeek gevallen.

In Cuijk kwamen bewoners met de schrik vrij nadat een boom op hun veranda waaide. Het bouwwerk is daardoor doormidden gebroken. In alle delen van Gelderland moest de brandweer omgevallen bomen van wegen en fietspaden verwijderen.

Niet alleen bomen, maar ook daken kregen het zwaar te verduren. Zo was er onder meer schade aan daken in Wageningen, waar platen in naastgelegen tuinen belandden, en in Nijmegen. In de stad aan de Waal vlogen enkele platen op straat.

In Gendt moesten hekwerk en een grote reclamezuil buigen voor de wind. De hulpdiensten spraken van geluk dat er niemand liep of fietste. Verderop in de Betuwe, in Elst, raakte een bedrijfspand beschadigd nadat meerdere zonnepanelen van het dak waaiden.

De stormschade op een dak in Wageningen. © Jean-Marc Regelink/ Persbureau Heitink