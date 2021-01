Windmolens en zonneparken zijn niet mooi, maar het is belangrijker dat er meer groene energie komt

Man met getrokken pistool aangehou­den op A50, slachtof­fer vlucht middenberm in

15:34 ARNHEM - Een man is vrijdagmiddag met getrokken pistool door de politie aangehouden op de A50 bij Arnhem. De inzittende van een auto die over de snelweg reed in de richting Apeldoorn, zou een andere man die auto zat met een vuurwapen hebben bedreigd.