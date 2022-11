Winkelsteeg: een nieuw stukje stad met enkele duizenden woningen en talloze nieuwe bedrijven

Tussen het Maas-Waalkanaal, Graafseweg en de Weg door Jonkerbos verrijzen in de komende twintig jaar enkele duizenden nieuwe woningen. Veel meer dan in de Ontwikkelvisie Winkelsteeg 2025 is weergegeven. ,,In eerste instantie dachten we dat er 4000, 4100 woningen gebouwd zouden kunnen worden zonder het bedrijfsleven in de weg te zitten”, zegt Edwin van Haveren, de gemeentelijk omgevingsmanager voor project Winkelsteeg.