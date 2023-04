Winkelverbod om ongescande wijn • Inez Weski opgepakt • Niet slapen door tijdelijke bushalte

TWEE FLESSEN NIET GESCAND, TWEE JAAR WINKELVERBOD | Je loopt een supermarkt binnen om boodschappen te halen, maar loopt naar buiten met een winkelverbod voor twee jaar. Omdat je, naar eigen zeggen, vergeten bent twee flessen wijn te scannen. Het overkwam Lonneke Eekelder deze week bij de Albert Heijn in Huissen.

ADVOCAAT INEZ WESKI OPGEPAKT | Strafadvocaat Inez Weski (68) is vrijdag gearresteerd. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of zij onrechtmatig informatie heeft doorgespeeld aan de vermoede criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Op haar arrestatie is geschrokken gereageerd. Mogelijk komt er ook een reactie uit de ondewereld.

SLAPELOZE NACHTEN DOOR TIJDELIJKE BUSHALTE | Scheuren die opeens in huis ontstaan. Trillingen ‘om gek van te worden’, de hele dag door. Een tijdelijke bushalte maakt bewoners in het Nijmeegse Waterkwartier woedend. ,,We trillen ’s ochtends uit bed.”

EXAMENSTUNT LOOPT ENORM UIT DE HAND | Een eindexamenstunt bij het Arnhemse Thomas a Kempis College is afgelopen woensdagavond flink uit de hand gelopen. De school heeft aangifte gedaan vanwege diverse vernielingen, de politie heeft de kwestie nu in onderzoek.

DE PRIJZEN OMLAAG? GAAT HET ECHT GEBEUREN? | De prijzen in de supermarkten blijven hard stijgen, maar mondjesmaat beginnen er ook al prijzen te dalen. En de verwachting is dat die trend zal doorzetten.

PAUL OVERMEESTERT MONSTER VAN 2,43 METER | In de Waal bij Nijmegen ving Paul Breems (43) een meerval van 2,43 meter. Hij evenaart het record, maar: dit is nog maar het begin. De strijd man, het is gewoon de strijd. Weet je, zegt Paul Breems, hij heeft een doel. En hij weet gewoon dat hij dat gaat bereiken: de grootste meerval ter wereld vangen.

DIT VINDEN JULLIE VAN DE ZELFSLACHT BIJ UPSTICK | Als je een stukje kip wil eten in het nieuwe restaurant Upstick in Schaarsbergen moet je eerst meehelpen bij de slacht van de kip. Kok Wander Alblas wil met zijn restaurant gasten laten nadenken over vleesconsumptie. Honderden mensen reageerden op deze nieuwe manier van uiteten gaan.

‘DRUGS? IK BEN HEEL SLECHT IN SCHEIKUNDE’ | In de schuur was een drugslab, in de woning lagen drugs en in de koelkast amfetamine. Maar die amfetamine was niet gemaakt door de 50-jarige W.S uit Odiliapeel. ,,Ik kan helemaal geen amfetamine maken, ik ben niet goed in scheikunde”, zei hij bij de rechtbank.

ZIEKENHUISHAL BEZET DOOR ACTIEVOERDERS | Uitgerolde spandoeken, op pilaren geplakte posters, protestliederen. De hal van het Zutphense Gelre ziekenhuis biedt deze vrijdagochtend een wat wonderlijke aanblik. Een groep van circa 20 actievoerders heeft onaangekondigd de hal bezet en houdt een sit-in. Ze zijn woedend op de ziekenhuisleiding, die eerder deze week aankondigde dat er mogelijk nog meer afdelingen verdwijnen dan verloskunde en (volwaardige) spoedeisende hulp.

SERIE-AANRANDER AANGEHOUDEN | De politie heeft donderdagavond een 19-jarige man aangehouden in het centrum van Enschede. Hij wordt verdacht van het plegen van meerdere aanrandingen. De politie roept eventuele slachtoffers op om alsnog aangifte tegen de man te doen.

PROBLEMEN DOOR HOGERE BENZINEPRIJS | De lage en middeninkomens komen straks in het gedrang als benzine en autorijden vanaf juli weer fors duurder worden. ANWB, vakbond FNV en schuldhulpverleners wijzen er op dat een auto vaak geen luxe is en vinden dat het kabinet actie moet ondernemen.

EN JE HOEFT ER NIET VOOR NAAR ITALIË | Voor wie geregeld een snuif van bella Italia nodig heeft, is La Viestana in Lathum de oplossing. Levendig, zonnig en met verrukkelijk eten. Dit is een plek waar je vaker naar toe wilt. Lees de recensie van Over de Tong hier.

Volledig scherm La Viestana. © Jan Ruland van den Brink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.