Winnen boeren straks de wereld met deze rijdende zonnevelden?

Verdwij­ning Maddie McCann: ‘Duitse verdachte schreef in chat over ontvoering en misbruik kind’

14:43 De vermeende moordenaar van de destijds 3-jarige Madeleine McCann ‘wilde iets kleins vangen en dagenlang gebruiken’. Dat schreef de nieuwe hoofdverdachte Christian Brückner (43) uit Braunschweig ruim zes jaar na de verdwijning van de Britse peuter in een chatbericht aan een vriend, meldt Der Spiegel. Het rechercheteam onderzoekt ook of de meervoudig veroordeelde kindermisbruiker betrokken was bij de verdwijning van een 5-jarig meisje in Duitsland.