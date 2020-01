Winter! Dat is even wennen: dikke jas aan, autoruiten krabben en verwarming hoger

NIJMEGEN - Komende nacht, en de daaropvolgende nachten, gaat het vriezen. Weeronline waarschuwt automobilisten rekening te houden met “autoruitkrab-vertragingstijd”. In januari is nachtvorst gebruikelijk, maar veel vorst is er dit jaar nog niet geweest. Na een zachte periode gaat de temperatuur nu dalen naar wat eigenlijk normaal is in de winter.