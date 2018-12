Winterweer: eerste sneeuw in het zuidwesten, code geel in het hele land

Het zou om de ‘eerste serieuze sneeuw’ van het seizoen gaan. De winterse buien trekken vanaf acht uur vanavond over het land, beginnend in het zuidwesten.



,,Vanavond krijgen we te maken met een gebied met winterse neerslag als natte sneeuw, sneeuw en mogelijk ook onderkoelde regen, waardoor het kan ijzelen”, meldt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. ,,Rond middernacht is het zuidwestelijk deel van het land mogelijk deels wit. In de nacht breidt de sneeuw uit over de rest van het land.” Er valt tot maximaal vijf centimeter sneeuw, volgens Woei.



Morgenochtend sneeuwt het alleen nog in oosten en noordoosten. De temperaturen zullen overdag vlot oplopen. In de middag wordt het droog en verdwijnt de gladheid.



