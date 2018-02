Witwaspraktijken zijn in de horeca aan de orde van de dag

De Dukendonck vraagt ouders: let op hun bedtijd

8:55 NIJMEGEN - Steeds meer vermoeide smoeltjes zien leerkrachten van brede school De Dukendonck in Nijmegen. Niet na een dag rekenen, taal en buitenspelen, maar 's ochtends bij binnenkomst al. Een briefje aan ouders van een onderbouwgroep over kinderen en slaap leverde zo veel positieve reacties op dat De Dukendonck er deze week op Facebook bij alle ouders op aandrong; let op de bedtijden.