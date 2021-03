Woede bij zonnestudio’s na foute mail van ministerie: zaak mag toch niet open

Verwarring en verontwaardiging in de wereld van de zonnestudio’s. Diverse uitbaters gooiden woensdag, op de dag van de coronaversoepelingen, hun zaak weer open. Ze schermen met een officieel bericht van VWS, het ministerie van ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. De boodschap: uw zonnestudio mag op woensdag 3 maart weer open. Alleen was dat een fout. ,,Dit is gekmakend. Het water staat ons aan de lippen.’’

Eigenaar Remon Bakker van Blue Sun uit Deventer is de wanhoop nabij. Ruim twee maanden was zijn zonnestudio aan de Van Hetenstraat dicht. ,,Daar had ik aanvankelijk in de harde lockdown, met die oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames, nog begrip voor.’’ Nu, met de versoepelingen voor contactberoepen als kappers en pedicures, vindt Bakker het niet meer dan logisch dat ook hij weer klanten mag ontvangen.

Weer toegankelijk

De officiële bevestiging daarvoor ziet hij afgelopen maand voorbijkomen in een appgroep van zonnestudio-uitbaters. Het is een email van VWS, het ministerie van ‘coronaminister’ Hugo de Jonge, inclusief officieel logo en mailadres. De mail van 24 februari is gericht aan een uitbater van een andere zonnestudio. Er staat: alle contactberoepen (behalve sekswerkers) zijn vanaf 3 maart weer toegestaan. ,,Dit betekent dat uw zonnestudio weer toegankelijk is voor klanten. Met vriendelijke groeten, Publieksvoorlichting VWS.’’

Volledig scherm Remon Bakker dacht dat zijn zonnestudio in Deventer open mocht. Niet dus... © FOTO HISSINK

Op basis van dit officiële bericht opent Bakker zijn zonnestudio. Vanaf acht uur ’s ochtends ontvangt hij zo’n zeventig blije klanten op zijn acht zonnebanken. ,,Dit is wat de mensen nodig hadden. En veilig hè. Er is geen contact met en tussen de klanten. Alles wordt voortdurend gedesinfecteerd.’’

Maar dan hoort hij na het middaguur van de gemeente dat hij zijn zaak subiet moet sluiten, omdat hij in overtreding is. ,,Ik heb mijn klanten hun sessie laten afmaken en de zaak gesloten. Een bekeuring van 4000 euro kan ik niet hebben.’’

4.000 euro boete

Rowena Schuman en haar man Kobus Hoedt, met zeven zonnestudio’s onder het merk BigSun in onder meer Emmen, Deventer en Enschede, komen er minder genadig vanaf. Ook zij openen hun zaken op basis van de ‘toestemmingsbrief’ van VWS. In Veenendaal, waar ook een vestiging van BigSun ligt, is de gemeente echter onverbiddelijk: Rowena krijgt zonder waarschuwing een boete aangezegd van 4000 euro wegens overtreding van de coronaregels. Vele honderden afspraken moeten worden geannuleerd. Een gigantische strop.

Quote Mijn oprechte excuses voor dit ongemak Afsluiting rectificatie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,,We kregen te horen dat we hadden moeten weten dat we niet open hadden gemogen. Zie de berichten in het nieuws, zei de gemeenteambtenaar.’’ Ook Remon Bakker hoort dat, en krijgt van de gemeente Deventer een berichtje van Nu.nl doorgestuurd, waarin staat dat de zonnestudio niet onder de contactberoepen valt die op 3 maart open mogen. Rowena: ,,Maar wij gaan uit van wat een ministerie zegt. Dat bepaalt wat wel en niet mag, toch?’’

Volledig scherm Bericht van het ministerie van VWS van 24 februari aan een uitbater van een zonnestudio met de boodschap: u mag weer open. © Eigen foto.

Rectificatie

Het ministerie van VWS erkent dat het op 24 februari aan vier zonnestudio-ondernemers via de eigen Publiekservice een bericht heeft gestuurd met toestemming om een week later weer open te gaan. ,,Maar we ontdekten snel dat dit fout was. Nog dezelfde dag hebben we deze vier mensen een rectificatie gestuurd’’, zegt een VWS-woordvoerder. In de rectificatie staat dat zonnestudio’s (toch) geen contactberoepen zijn, maar publieke plaatsen. En die moeten, ook na 3 maart, gesloten blijven. ‘Mijn oprechte excuses voor dit ongemak’, eindigt de VWS-ondertekenaar de rectificatie.

Quote We staan op het punt om kapot te gaan. Uitbater zonnestudio, Apeldoorn

Zowel Bakker van Blue Sun als Hoedt van BigSun zeggen de rectificatie van VWS nooit te hebben gezien. Ze zijn er ook niet minder ontdaan om. Hoedt: ,,Dit is gekmakend. Het water staat ons aan de lippen.’’ Dat ze dicht moeten blijven, steekt ze des te meer omdat elders in de regio zonnestudio’s wel weer - en nog steeds - open zijn. Zoals diverse zonnestudio’s in Apeldoorn. Ook hier is de toestemmingsbrief van VWS bekend. Maar ook nu die achterhaald blijkt, blijven de deuren open, zegt een van de Apeldoornse eigenaren. De gemeente heeft hier nog niet handhavend opgetreden.

Volledig scherm Remon Bakker bij een van zijn zonnebanken in Deventer. © FOTO HISSINK

Omgekeerde wereld

,,We staan op het punt om kapot te gaan. We zijn niet bang dat we van de gemeente weer dicht moeten, of dat we een boete krijgen. Al zit die kans er wel in. Het is spannend. Maar we hebben geen keuze.’’ Volgens de eigenaresse, die uit angst voor controle onder geen beding met haar naam in de krant wil, is een bezoek aan haar zonnestudio volledig verantwoord en veilig.

,,Bovendien, er zit een schoonheidspecialiste bij mij in de zaak. Die mag wel gewoon werken. Terwijl zij contact heeft met klanten. Wij niet. Het is de omgekeerde wereld. Wie geen anderhalve meter afstand kan houden, ook kappers en pedicures, mag wel zijn beroep uitoefenen. En wie wel anderhalve meter afstand mag houden, zoals wij in de zonnestudio’s, moet dicht en mag kapotgaan.’’

Ontzettend wrang

De gemeente Veenendaal laat weten dat de boete voor de BigSun-vestiging in deze gemeente in principe staat, maar dat er natuurlijk wel bezwaar kan worden gemaakt. ,,Dat is de procedure’’, zegt een woordvoerder. ,,Maar het is natuurlijk ontzettend wrang dat een ondernemer door miscommunicatie vanuit het ministerie een boete krijgt. Onze ondernemers hebben het al moeilijk genoeg.’’

