Woedend, gelaten en ‘voorzichtig positief’: zó reageren betrokkenen op miljardenplan voor stikstofcrisis

Bronnen rond de formatie zeggen dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie afstevenen op een ‘transitieplan’ waar tot 2030 20 tot 30 miljard euro voor vrijkomt. Dat moet niet alleen leiden tot het aanpakken van de stikstofcrisis, maar ook tot fors minder CO2-uitstoot en betere waterkwaliteit. Van het geld kunnen boeren in de buurt van bijvoorbeeld de kwetsbare Veluwe worden uitgekocht, verplaatst of subsidie krijgen voor natuurbeheer en -ontwikkeling.



,,Dat houdt dus kennelijk in dat we ook gaan onteigenen”, stelt Sieta van Keimpema, woordvoerder van boerenactiegroep Farmers Defense Force (FDF). ,,Daarvan is steeds gezegd: nee, dat gaan we niet doen. Het is een grove schending van rechten en ik als ik de Nederlandse burger was, zou ik daar heel erg van schrikken. Als dit voor elkaar te krijgen is, heeft ook een eigendomsakte van een huis geen enkele waarde meer.”



Boeren met een natuurvergunning worden wederom als zondebok aangewezen, legt Van Keimpema uit. Dat terwijl andere instanties en bedrijven zonder zo’n vergunning volgens FDF nog altijd ongebreideld hun gang kunnen gaan. Van Keimpema spreekt van ‘felle reacties’ in appgroepen. Hoewel het landelijke bestuur van FDF er nog niet over heeft gesproken, sluit ze nieuwe acties in Nederland niet uit. ,,Groepen kunnen ook zelfstandig iets organiseren.” Een groots internationaal protest in Brussel tegen het Europees landbouwbeleid staat medio december al op de planning.