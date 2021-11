Woedende boeren naar Brussel voor ‘moeder van alle protesten’, FDF sluit ook nieuwe landelijke acties niet uit

Het grootste protest in Brussel op 13 en 14 december stond al op de planning en wordt nu onder de aandacht gebracht. Op diezelfde dagen nemen de Europese landbouwministers besluiten over plannen die van levensbelang zijn voor de toekomst van boeren, zegt FDF. Bijvoorbeeld de zogenoemde ‘Farm to Fork’-strategie.



FDF is ervan overtuigd dat de plannen leiden tot minder boeren in Europa, minder inkomen en ‘nog meer honger, armoede en uitzichtloosheid in bijvoorbeeld Afrikaanse landen’. Dat terwijl ‘alle studies’ uitwijzen dat ze geen winst opleveren voor de klimaatdoelen, aldus FDF.



Boeren worden nu opgeroepen zich via de provinciale Telegramgroepen van FDF en de groep ‘Mother of all protests’ aan te melden om, al dan niet met de trekker, een ‘keiharde vuist’ te maken in Brussel.



Volgens woordvoerder Sieta van Keimpema is er al contact geweest met de Belgische politie. Wat er straks precies gevraagd gaat worden van de Europese politici, is naar haar zeggen nog niet helemaal duidelijk. ,,Het gaat in ieder geval over de wensen van de boer en wat we te bieden hebben. Er is maar één sector die CO2 bindt in de grond én dat is de landbouwsector.”