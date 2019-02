Woedende reacties om lozen gas door schippers: ‘De vervoerder zou aan moeten tonen of de boot ontgast is, en waar’

Prikacties

,,Ik was helemaal flabbergasted toen ik het las’’, zegt burgemeester Lucien van Riswijk van de gemeente Zevenaar zaterdagochtend. ,,Het mag niet en toch gebeurt het.” Zijn gemeente wordt voor een groot deel omzoomd door de Rijn bij Lobith, het Pannerdensch Kanaal bij Pannerden en de IJssel bij Lathum. ,,Ik weet dat mijn voorganger in het november nog aandacht heeft gevraagd voor het probleem in de Veiligheidsregio. Dat zal ik ook zeker blijven doen op de plekken waar het aan de orde komt.” Ook de gemeente van zijn collega Marianne Schuurmans, Lingewaard, ligt tussen de grote rivieren. Het is onacceptabel dat schippers gas lozen op de rivier, zegt ze. ,,De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat moeten actie ondernemen, bijvoorbeeld met prikacties. Misschien is er geen gevaar voor de volksgezondheid, maar het is zeker niet gezond. Ik vind het verontrustend voor de bewoners die dichtbij de rivier wonen.”

Dat het lastig is, ziet Van Riswijk ook. Burgers die de ontgassing bemerken kunnen dat wel melden, maar gemeenten als Zevenaar, Lingewaard en Neder-Betuwe hebben niet zelf de taak te handhaven op de grote rivieren. Zodra er meldingen binnenkomen wordt de klacht doorgegeven aan provincie of Rijkswaterstaat, die dan in actie moeten komen. ,,Ik heb in de korte tijd dat ik hier burgemeester ben nog geen melding gehad. Probleem is ook dat je dan vaak al te laat bent. Het kwaad is dan al geschied. Ik hoop dat er snel een technologie wordt ontwikkeld waarbij schippers gemakkelijker en veiliger hun gassen kunnen opvangen. Want ik ken schippers als een beroepsbevolking die niet op een illegale manier hun geld willen verdienen.”

Dwingen

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe is niet verbaasd over het nieuws dat de aanpak van ontgassing op de rivieren een wassen neus is: ,,Ik was hier al een beetje bang voor, hoe ga je het handhaven? Je kunt niet met een bootje achter schepen aan gaan varen. Als we willen handhaven, moet je dat administratief aanpakken.” Wat hem betreft moet dat de insteek zijn in de gesprekken tussen de provincie en de branche. Kottelenberg: ,,De vervoerder zou aan moeten tonen of de boot ontgast is, en voor kunnen leggen waar dat dan gebeurd is. Dan kun je gericht schepen onderzoeken of ze niet ontgassen op de rivier. Schippers moet je op die manier dwingen om op legale manier te ontgassen.”