Woedende reacties op ludiek coronafilmpje van Vechtdal College: ‘Maar we zwichten niet’

Twee Nederlan­ders gearres­teerd na vondst 21 kalasjnik­ovs en 150.000 euro in Belgische garage

16:18 De Belgische politie heeft twee Nederlanders aangehouden in verband met de vondst van 21 kalasjnikovs, drugs en een flink geldbedrag in een garagebox in Weelde (bij Antwerpen). De federale gerechtelijke politie (FGP) was getipt door Franse collega’s.