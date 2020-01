Woeste automobilist slaat kind nadat hij besjes tegen auto gooit

Liveblog coronavirus Reisadvie­zen China steeds strenger, Nederlan­ders verplicht thuis na zakenreis Wuhan

12:54 Het aantal doden in China door de uitbraak van het coronavirus is gestegen van 80 naar 106. Wereldwijd ligt het aantal besmettingen nu boven de 4500. In Europa zijn tot nu toe vier besmettingen vastgesteld. Volg hier het liveblog over de ontwikkelingen van de epidemie.