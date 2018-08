Wolf staat nu echt aan de grens: ‘Neem maatregelen’

Video Verdachte fatale steekpar­tij Elderveld verstopte zichzelf in de struiken

10:56 ARNHEM - De verdachte die woensdagavond is gearresteerd in verband met een dodelijke steekpartij aan de Kortlandplaats in de Zuid-Arnhemse wijk Elderveld, heeft zich na het incident mogelijk verstopt in de struiken rond de flat.