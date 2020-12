Wolf wandelt op klaarlichte dag door buitengebied van Apeldoorn: ‘Waarschijnlijk Veluwse wolf die te laat naar huis ging’

videoTenminste vier mensen hebben zondagochtend een wolf door het buitengebied ten noorden van Apeldoorn zien wandelen. ,,Bijzonder’’, zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland, ,,want ze zijn vooral in de nacht actief.’’

De wolf werd gezien in Beemte Broekland en Wenum Wiesel. Het gaat vermoedelijk om een wolf uit de roedel die op de Noord-Veluwe leeft.

Bij Wolven in Nederland kwamen drie afzonderlijke waarnemingen binnen, zegt Glenn Lelieveld. ,,Allemaal zondag tussen 09.00 en 10.00 uur ’s ochtends.’’ Een vierde persoon meldde zich bij de Stentor. Hij had de wolf bij Wenum Wiesel door de weilanden zien lopen, maar twijfelde aanvankelijk of of hij niet een wallaby had gezien.

Bij het wolvenmeldpunt kwamen bovenstaande bewegende beelden binnen, die gemaakt zijn aan de oostzijde van het Apeldoorns Kanaal. ,,Een half uur later hebben twee andere mensen foto’s gemaakt aan de westzijde van het kanaal’’, aldus Lelieveld. ,,Waarschijnlijk heeft de wolf de brug over het kanaal genomen.’’

Eng

Net als de waarnemers is ook Lelieveld verrast door de beelden, vooral omdat ze op klaarlichte dag gemaakt zijn. ,,Je verwacht dat niet’’, zegt Lelieveld. ,,Dat er ’s ochtends een wolf door de straat loopt’’, zegt Lelieveld. Volgens hem denken mensen vaak eerst aan een hond. Toch lijken de makers van de beelden meteen te weten dat het om een wolf gaat. ‘Te gek hè?’, hoor je een man zeggen. ‘Ja, maar een beetje eng ook’, antwoordt een vrouw.

Volledig scherm Zondagochtend in Beemte Broekland: een wolf wandelt door de wei. De schapen slaan op de vlucht, maar de wolf is ditmaal niet geïnteresseerd. © Wolvenmeldpunt

Te laat thuis

Op de beelden zie je de wolf op een sukkeldrafje door de weilanden gaan. Lelieveld denkt dat het gaat om een wolf van de roedel op de Noord-Veluwe. ,,Dat is het meest waarschijnlijk. Je ziet ook dat hij terugloopt richting de Veluwe. Waarschijnlijk heeft-ie zich vergist in de tijd en denkt-ie: ‘O, shit. Het is al licht, maar ik ben nog niet thuis’. Wolven zijn nachtactief en willen met de schemering weer terug in hun kerngebied zijn.’’

Nieuwe wolf?

Een andere mogelijkheid is dat het gaat om een voor Nederland nieuwe wolf. ,,Als dat zo is, hopen we dat het een mannetje is en dat-ie doorloopt naar de Midden-Veluwe.’’ Daar zit immers al ruim een jaar een wolvin te wachten op een partner. ,,Maar we gaan ervan uit dat dit een roedellid is. Dat is het meest veilig.’’

Het ligt volgens Lelieveld ook niet voor de hand dat het gaat om een welp die op zoek is naar een nieuw leefgebied, zoals de welp op de Zuid-Veluwe: ,,Dan zou je verwachten dat-ie de andere kant op loopt. Deze gaat juist weer terug naar de Veluwe.’’

Leefgebied herzien?

Lelieveld ziet in de waarneming een reden om het leefgebied van de wolf te herzien. ,,Mensen denken dat de A50 of een kanaal een harde grens is, maar dit toont aan dat de wolf ook zomaar aan de andere kant van de snelweg kan komen. Bij Heerde hebben we immers ook al een aantal zekere waarnemingen.’’

De beelden benadrukken volgens hem ook het belang van een goede afrastering bij schaapskuddes, ook al laat de wolf de schapen in dit geval links liggen.

‘Bijzondere waarneming’

Voormalig politicus Pieter van Geel, die nu voorzitter is van de wolvencommissie: ,,Deze bijzondere waarneming bevestigt wat we al weten. De wolf is aanwezig op de Veluwe. Daarom roepen de provincie Gelderland en de wolvencommissie alle schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolf op om hun kudde te beschermen met een wolfwerende afrastering. Hoe eerder en hoe meer schapenhouders maatregelen nemen om de wolf buiten te houden, hoe beter.’’

Voor de afrastering ligt een half miljoen aan subsidies klaar, maar tot nu toe lopen schapenhouders daar nog niet warm voor.

