Wolven op de Veluwe, wat betekent dat voor ons?

Heel bijzonder. Vergeet niet dat er nu pas voor het eerst in 150 jaar een wolf zich heeft gevestigd in Nederland. Dat was pakweg 10 jaar geleden nog ondenkbaar. Er is nu overigens nog geen sprake van een roedel maar wel van een wolvenpaar. Dat betekent volgens Wolven in Nederland dat er een grote kans is dat het vrouwtje in mei welpen krijgt. Gebeurt dat niet, omdat de wolvin niet drachtig geworden is, dan duurt het nog wel even voordat er een roedel is. De bronsttijd is bij wolven maar een maand per jaar, aan het einde van de winter. Welpen worden altijd geboren rond mei. Per keer krijgt een wolf gemiddeld zes jongen.