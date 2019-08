‘Wolvencommissie’: deze zomer nog wolfwerende proefprojecten Veluwe

De ‘wolvencommissie’ van Gelderland wil deze zomer nog een aantal proefprojecten beginnen op de Veluwe over maatregelen die wolven bij schapen en andere landbouwhuisdieren weghoudt.

Voorzitter Pieter van Geel zei dat maandagochtend in de microfoon van Radio1. De commissie is aangesteld door de provincie Gelderland. Die wil enerzijds de wolven op de Veluwe verwelkomen, maar ook (hobby)boeren in hetzelfde gebied helpen hun vee te beschermen.

Van Geel wil bovendien dat vroege initiatieven worden ‘meegenomen’ in plannen voor subsidies van wolfwerende maatregelen. Hij reageerde daarmee op schaapherder Daphne van Zomeren. Bij de stal van haar Veluwse schaapskudde staan sinds enkele maanden hekken met stroomdraad. Die moeten de nieuwste roofdieren van Veluwe op afstand houden: de wolf dus.

Volledig scherm Daphne van Zomeren © Floris Brandriet

Achteraf

De stichting die de schaapskuddes in de gemeente Nunspeet beheert, liet dat ‘stroomhek’ plaatsen, nog voordat de commissie van Pieter van Geel later dit jaar met afspraken over subsidies komt voor wolfwerende maatregelen. Maar Van Geel zette de deur maandagochtend nadrukkelijk open voor initiatieven die ook achteraf wellicht op subsidie kunnen reken.

Polen

Het hek met stroomdraden bij de kuddes van Van Zomeren is een van de maatregelen die veehouders kunnen nemen. Ook hoge netten kunnen helpen, zei Van Geel. Hij kijkt daarbij naar Duitsland en Polen, waar al langer gewerkt wordt met stroomdraden en netten. Daarbij is duidelijk dat ze hoog genoeg moeten zijn om te voorkomen dat wolven er overheen springen. Op de grond geldt: zorgen dat wolven er niet onderdoor kunnen. Vrijwilligersorganisatie Wolf Fencing helpt boeren met het aanbrengen van zulke netten of rasters.

Van Geel wees ook nog op kuddewaakhonden, waar onder meer in Scandinavië wordt gewerkt. Die zouden vooral bij grotere kuddes ingezet kunnen worden. Daarover is voor Nederland de nodige scepsis: de dieren zouden zo waaks zijn, dan ze ook toeristen die te dichtbij komen kunnen zien als ‘vijanden’.

Schrik

De schrik onder (schapen)boeren op en rond de Veluwe zit er goed in, sinds de wolf zich definitief settelde in het natuurgebied. Het wolvenpaar op de noordelijke Veluwe kreeg dit voorjaar bovendien jongen: bewijs dat roedels een goede kans van slagen hebben in het gebied.

Stappen

Van Geel liet duidelijk blijken dat zijn commissie niet discussieert of de wolf thuishoort op de Veluwe. Hij gaat alleen over welke maatregelen Veluwse geiten- en schapenhouders kunnen nemen om de wolf buiten de deur te houden. En welke initiatieven op subsidie kunnen rekenen. Begin van de zomer sprak hij met betrokken partijen over hoe samen te leven met de wolf. Volgens hem zijn er ‘nog wel stappen te zetten bij een aantal mensen’.

Drempel

,,We willen als commissie deze zomer nog met een aantal proefprojecten komen. Om te laten zien wat er mogelijk is’, op het gebied van wolfwerende maatregelen. ,,Als schapenhouders zien wat er mogelijk is en wat efficiënt en effectief kan zijn, dan denk ik dat het met mensen de drempel over helpt om zelf ook maatregelen te nemen’.

De proefprojecten moeten dan als een ‘als een soort olievlek gaan werken voor de rest van de Veluwe’, zei Van Geel.