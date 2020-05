Wolvin is zwanger: nieuwe welpen in aantocht op Noord-Veluwe

Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe krijgt dit jaar waarschijnlijk voor de tweede maal een nest jongen. Op camerabeelden is gezien dat de wolvin rondloopt met een dikke buik, aldus roofdierdeskundige Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging tegen het ANP . De eerste vijf welpen van het wolvenpaar werden vorig jaar rond deze tijd geboren. Die welpen zijn niet meer allemaal in leven.

Het wolvenpaar leeft nu ruim twee jaar op de Veluwe. In die tijd is volgens de Zoogdiervereniging driemaal een schaapskudde aangevallen. Een grote slachting was in september bij Emst, waar de moordlustige wolvin GW998f 14 schapen doodde. In alle gevallen erkende de schapenhouder dat er geen wolfwerende maatregelen waren genomen, zoals een hek met stroomdraad. Een wolf leert heel snel om uit de buurt te blijven van een kudde waar hij een pijnlijke stroomstoot kan oplopen.

Nieuwe meldingen

Veel meldingen van aangevallen schapen komen de laatste maanden uit Drenthe en Noord-Brabant. In Drenthe lijkt zich een mannetje te hebben gevestigd in het Drents-Friese Wold. In Noord-Brabant, op de grens met Gelderland, gaat het waarschijnlijk om een of meer zwervende wolven die op zoek zijn naar een nieuw territorium. Een Brabantse boer en jager heeft de landelijke politiek deze week gevraagd om ingrijpen, maar dat is verboden wegens de beschermde status van de wolf.