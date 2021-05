Woning beschoten in Waardenburg, mogelijk verband met afpersingszaak De Groot

De voorkant van desbetreffende woning is beschoten, met een kogelgat in de ruit als gevolg. Volgens een politiewoordvoerder hoorden buurtbewoners in de nacht van zaterdag op zondag ook schoten in de buurt van de woning. Mogelijk werd er toen al op de woning geschoten en werd het kogelgat pas later ontdekt.

Buurtbewoners vermoeden dat het verkeerde huis beschoten is, aangezien er volgens hen wel een medewerker van De Groot in de buurt woont. Ook dat kon de politie zondag nog niet bevestigen. Dat in het getroffen huis geen medewerkers van De Groot wonen, is wel duidelijk. Het is de vierde woning in de omgeving die in twee weken tijd is beschoten.