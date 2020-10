Woningmarkt oververhit: overbieden voor een huis is de nieuwe norm

Dit blijkt uit een analyse die de Gelderlander maakte op basis van verkoopgegevens van het Kadaster en zoeksite Funda. In de laatste drie maanden van 2019 werd in Arnhem juist bij twee van de drie verkochte woningen (66 procent) de vraagprijs of meer betaald. In een geval was dat zelfs 45.000 euro extra.



In Nijmegen werd in 63 procent van de gevallen de vraagprijs of meer betaald, maar in de Waalstad zijn de betaalde extra bedragen beduidend hoger dan in Arnhem.



Was dat in Arnhem veelal tussen de 10.000 en 20.000 euro, in Nijmegen is tussen de 20.000 en 40.000 gangbaar. In één geval in Nijmegen-Oost werd 60.000 euro meer gegeven voor een huis dan ervoor was gevraagd.