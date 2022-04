Woonboulevard of tuincentrum met Pasen? Mij niet gezien!

Slachtof­fer (19) fatale steekpar­tij in jeugdgevan­ge­nis komt uit Enschede, Nijmege­naar (20) raakt gewond

BREDA - Bij een steekincident in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is een 19-jarige man uit Enschede vrijdagmiddag doodgestoken, meldt de politie. De dader, een 18-jarige medegedetineerde uit Den Haag, is direct na het incident aangehouden. Bij de steekpartij is een andere gedetineerde uit Nijmegen (20) gewond geraakt.

16 april