Woorden zijn daden voor generaal Garashchuk. Hij draagt geen uniform, ‘maar ik kan vrij praten’

Petro Garashchuk is een man van 71 die twee dunne blauw gekafte schriftjes bij zich draagt in een polstasje, en ergens is dat opmerkelijk. Dat is opmerkelijk als je bedenkt dat die schriftjes bij de spullen horen die hij in 90 minuten verzamelde toen hij zijn huis in Kiev verliet. Hij had de raketten gezien, de inslagen gehoord en het huis voelen trillen. Zijn zoon had hem gebeld: ze moesten weg. Weg uit Oekraïne. En daar stapten ze in de auto, zijn zoon, schoondochter, kleindochter (18) en kleinzoon (13) en hij.