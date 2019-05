Word jij getroffen door de OV-staking? Laat het ons weten

VIDEO A12 tot ‘diep in de middag’ dicht nadat vrachtwa­gen door vangrail rijdt

13:09 DUIVEN - De snelweg A12 richting Arnhem blijft nog tot ‘diep in de middag’ dicht, nadat vanmorgen bij Zevenaar een vrachtwagen door de middenberm is gereden. De truck ligt volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat ‘onstabiel’ in de berm en daarom is wachten met bergen tot na de avondspits geen optie.