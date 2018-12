Wordt ‘nee’ uit Brussel Lelystad Airport fataal?

analyseDe opening van Lelystad Airport in 2020 is onzeker geworden nu de Europese Commissie een maatregel om airlines te dwingen vanuit de polder te vliegen heeft afgekeurd. Betekent dit de fatale klap voor de vakantieluchthaven?

Minister Cora van Nieuwenhuizen noemde Lelystad Airport bij haar aantreden ruim een jaar geleden een ‘buikpijndossier’. Die buikpijn zal niet minder zijn geworden nu ze gisteren noodgedwongen de omstreden verkeersverdelingsregel heeft ingetrokken. Die liet ze afgelopen juli nog vol vertrouwen bezorgen op de burelen van de Europese Commissie in Brussel. Maar het loopt anders, want de Commissie weigert goedkeuring te geven.

Vreugde

Tegenslag nummer zoveel voor het nieuwe vakantievliegveld, dat volgens planning in 2020 de deuren moet openen. Een dreun die door tegenstanders met vreugde wordt begroet. ,,De minister wordt voor de tweede keer teruggefloten door Europa: wat Nederland wil mag niet”, zegt Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. ,,De plannen voor het vakantievliegveld staan op losse schroeven. Goed nieuws voor omwonenden, de natuur en het klimaat.”

Het idee achter de verkeersverdelingsregel is simpel. Lelystad Airport moet fungeren als overloopluchthaven van Schiphol. Vluchten naar Europese vakantiebestemmingen die nu nog vanaf Amsterdam vertrekken, moeten verhuizen naar Lelystad. De ruimte die daarmee op Schiphol ontstaat wordt opgevuld met lucratieve intercontinentale vluchten. Dat is goed voor de concurrentiepositie van Schiphol.

Stok achter deur

Maar vakantiemaatschappijen zijn niet van plan vrijwillig hun plek op Schiphol af te staan en naar de polder te verkassen. Op het ministerie is daarom een oplossing uitgedokterd, een soort stok achter de deur: de verkeersverdelingsregel. Een juridisch instrument waarmee het kan afdwingen dat airlines die zich op Lelystad vestigen, afkomstig zijn van Schiphol.

Deze maatregel is van meet af aan omstreden. Omdat ze indruist tegen de Europese regels van de vrije markt. Voor de zomer blokkeerde de Europese Commissie al een eerste versie. Een afgezwakte tweede versie haalt het nu ook niet in Brussel.

En dat betekent hommeles voor minister Van Nieuwenhuizen. Want autonome groei is op Lelystad Airport uit den boze. Wie vanaf Lelystad wil vliegen, moet hoe dan ook zijn plek op Schiphol afstaan. Dat is een keiharde eis van de Tweede Kamer, waaraan óók regeringspartijen als ChristenUnie en D66 zie hebben gecommitteerd. Opening van Lelystad Airport zónder verkeersverdelingsregel lijkt daarom hoogst onzeker. ,,Dit betekent nieuw huiswerk voor de minister”, laat ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins weten. ,,Want de afspraak is dat Lelystad als overloopluchthaven voor Schiphol zal dienen en niet leidt tot autonome groei van de luchtvaart.”

Opluchting

Bij de verschillende actiegroepen is de opluchting groot. Zij boeken weer een overwinning in hun strijd tegen Lelystad Airport. ,,Wij zijn erg blij met dit besluit van de Europese Commissie”, zegt Jaap Kloosterziel van Red de Veluwe. ,,Opening in 2020 komt nu ernstig onder druk te staan, want de streep die Brussel door de verkeersverdelingsregel zet is een recept voor vertraging. En dat is goed nieuws.”

Volledig scherm Directeur Hanne Buis voor de vernieuwde verkeerstoren op Lelystad Airport. © Foto Freddy Schinkel

Bij Lelystad Airport houden ze de moed erin, ondanks de zoveelste tegenslag. ,,Wij zijn er klaar voor om in 2020 open te gaan”, vertelt woordvoerder Pauline Beumer. ,,Wij hebben er vertrouwen in dat het ons lukt een aantrekkelijke luchthaven te realiseren waar airlines graag naartoe komen.”

Achter de schermen wordt al maanden hard gewerkt om vliegmaatschappijen te verleiden naar Flevoland te komen. Dat moet gebeuren met lagere tarieven dan Schiphol, maar bovenal met een veel kortere omdraaitijd: de periode tussen aankomst van een vliegtuig en vertrek. ,,Dat kan bij ons in een klein half uur. En dat is voor vliegmaatschappijen zeer interessant”, zei directeur Hanne Buis recent in deze krant.

Hoop