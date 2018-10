Wouke van Scherrenburg over Wim Kok: ‘Nooit gedacht dat ik die chagrijn zo zou missen’

“Mag ik u iets vragen?” Een geïrriteerde blik, een kort hoofdschudden en een nors “nee”. De bijna standaard reactie van premier Wim Kok als ik in de gangen van de Tweede Kamer stond te wachten, in de hoop dat hij deze keer wel een nieuwswaardig interview zou geven. En als hij met haastige passen was doorgelopen, mopperde ik altijd “potdomme, wat een chagrijn”. Toch had ik bewondering voor deze politicus, die totaal niet de behoefte had te behagen. De pers niet en de televisiekijker niet. Bijna a-politiek.