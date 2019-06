Chatbot Wout draait nu nog in een testomgeving, zodat het team de puntjes op de I kan zetten. Daarbij wordt ook gekeken naar het karakter van Wout. Hoe moet een chatbot van de politie klinken?



Streng, zakelijk, of juist vriendelijk? ,,Wout moet de uitstraling hebben van een wijkagent”, zegt Bert Visser, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de chatbot. ,,Benaderbaar en dienstbaar.”



Daarnaast worden kleine aanpassingen gedaan. ,,Eerst had je nog niet op enter gedrukt en je kreeg al antwoord. Dat voelde onnatuurlijk”, zegt Visser. ,,Nu krijg je een paar seconden puntjes in beeld, net als wanneer iemand reageert in een chat. Dat voelt veel natuurlijker.”