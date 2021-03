Wouwse burenruzie escaleert: ‘Het ergste vind ik nog wel dat ik ooit seks met haar heb gehad’

,,Dit is erg hè. Dit is echt erg, Moniek.” Wanneer Dirk J*. de rechtszaal binnenloopt, passeert hij zijn buurvrouw die op de publiekstribune plaats heeft genomen. Er was ooit een tijd dat de buren uit Wouw het goed met elkaar konden vinden. Heel goed zelfs, want er is zelfs sprake geweest van een fysieke relatie.