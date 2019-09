‘Wraakactie’ met komkommer en banaan na seksuele vernedering dochter

Van een gelijkwaardige relatie tussen de twee tieners was geen sprake, zegt advocaat Hajé Weisfelt, die de moeder van het 17-jarige meisje bijstaat. Volgens de raadsman filmde de jongen haar terwijl ze seks hadden, moest ze melk opslurpen uit het drinkbakje van de kat en ze maakte –op zijn aandringen- haar moeder zwart in filmpjes. ,,Het is een kwetsbaar meisje dat onteerd is door haar vriend. Ze werd gedwongen onderdanig te zijn.’’