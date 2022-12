Wraakzuchtige tweeling ramt nieuwe verkering ex • Lieke Martens gaat trouwen

UIT POMPE ONTSNAPTE TBS’ER VERMOORDDE EERDER VRIENDIN (20) | De 31-jarige tbs’er die gisteren een 27-jarige vrouw neerstak in Soest, is Kendrick M. Tien jaar geleden bracht hij een jonge vrouw om het leven: Marigret Fullinck (20) uit Rotterdam.



Kendrick M. kreeg 9 jaar cel en tbs voor de moord op Marigret. M. Hij werd woensdagmiddag na zijn ontsnapping en aanval op de vrouw uit Soest uiteindelijk door de politie ter hoogte van Bergschenhoek aangehouden.



HOOP VERVLIEGT ROND VERMISTE ARJEN KAMPHUIS | De in Noorwegen vermist geraakte Nederlander Arjen Kamphuis is niet meer leven en zijn lichaam zal waarschijnlijk nooit gevonden worden. Tot die conclusie komt de bekende forensisch patholoog Frank van der Goot na onderzoek. Kamphuis is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van verdrinking, zo laten vrienden van de 46-jarige Amsterdammer in een verklaring weten.



BELGEN UITGESCHAKELD OP WK | Het WK-avontuur van de Rode Duivels zit erop. In Qatar konden de zuiderburen na een zinderend gevecht zonder goals niet winnen van Kroatië, terwijl Marokko een nipte zege op Canada boekte en daardoor de verrassende groepswinnaar is.



Het Nederlands elftal bereidt zich intussen voor op de achtste finale tegen Amerika, komende zaterdag:

SCHURFT IN RIJNSTATE | De landelijke uitbraak van schurft treft niet alleen studenten. Ook ziekenhuis Rijnstate in Arnhem kampt met jeukende huidaandoening veroorzaakt door minuscule schurftmijten. Op de afdelingen geriatrie, waar ouderen verblijven, en vaatchirurgie zijn zowel patiënten als personeelsleden getroffen.



SEKS MET OVERLEDENE WORDT STRAFBAAR | Seks met een overleden persoon zou strafbaar moeten worden, stellen onderzoekers. Nu is dat nog niet zo. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat onderzoek doet voor het ministerie van Justitie, pleit er nu alsnog voor. Directe aanleiding was een zaak die vorig jaar aan het licht kwam: een 18-jarige man had zich vergrepen aan een overleden 76-jarige vrouw. Lees meer.



GRATIS WINKELEN | De nieuwe Plus-supermarkt die woensdag openging voor de wijk Groot Holthuizen en de Fashion Outlet in Zevenaar zal de komende jaren geen winst maken. Want die Fashion Outlet is er nog helemaal niet. Toch werd de opening vanochtend groots gevierd. Wijkbewoonster Saskia Verbeek won een minuut lang gratis winkelen. Haar buit? 1366,09 euro aan spullen.

WOLF BIJT BIJZONDERE SCHAPEN DOOD | Een wolf op strooptocht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee zogeheten Racka-schapen doodgebeten in Voorst. ,,Een derde schaap, dat blind was, is van vermoedelijk schrik een sloot ingelopen en daar verdronken”, vertelt eigenaresse Brenda Kesteloo.



WAS DOODGREREDEN FIETSER SLACHTOFFER STRAATRACE? | De 60-jarige fietser uit Hardinxveld-Giessendam die vanochtend om het leven is gekomen bij een ongeval is vermoedelijk slachtoffer van een straatrace. Een getuige zou twee auto’s met hoge snelheid hebben zien optrekken.



WRAAKZUCHTIGE TWEELING | Tweelingsbroers uit Hedel achtervolgden hun slachtoffer met de auto en reden hem met hoge snelheid aan bij een supermarkt in Ammerzoden. Ze stapten vervolgens uit om hem ook nog tegen het hoofd te schoppen.



SEKSSPEELTJES-WALHALLA IN BENEDEN-LEEUWEN |Ruim 3 miljoen vibrators in alle soorten en maten, schappen vol bondage fetisj-artikelen en ontelbare zalfjes en glijmiddelen liggen opgeslagen in showroom en magazijn van het bedrijf Shots in Beneden-Leeuwen. Maas en Waal is het centrum van de wereld voor seksspeeltjes en andere intimiteitsproducten. Lees meer en bekijk het video-item:

OUDERS DONEREN ORGANEN ‘LIEVE EN SOCIALE’ TOM | Je zult als ouders maar de beslissing moeten nemen om het lichaam van je zoon beschikbaar te stellen voor orgaandonatie. Het overkomt Dennis en Nanja Peezenkamp uit Hengelo. Hun zoon Tom (14) raakte woensdag 16 november ernstig gewond bij een verkeersongeval in Hengelo. Op donderdag 24 november overleed hij. „Hij leeft nu voort in vijf mensen.”



ELEKTRISCHE KACHEL STROOMVRETER? | Een elektrische kachel als bijverwarming tijdens deze koude dagen? Lekker warm natuurlijk, maar erg goed voor je energierekening zijn deze apparaten niet. ,,Ze slurpen energie.”



WESLEY ZIET LEVENSWERK UITEEN SPATTEN | Het bromverbod dat er in Nijmegen dreigt te komen, krijgt felle kritiek. Voor scootermonteur Wesley van der Horst (33) is de voorgenomen maatregel zo ingrijpend, dat hij het eind van zijn levenswerk vreest. ,,Alles wat ik in tien jaar heb opgebouwd, valt weg.

OUDEREN VERHUIZEN VOOR STARTERS | Tientallen 55-plussers in onze regio zijn met hulp van een verhuiscoach en een verhuispremie kleiner gaan wonen. Daarmee maken ze ruimte voor jonge gezinnen en starters. Drie verhuisbegeleiders in Arnhem, Nijmegen, Noord Veluwe/Apeldoorn zijn in dienst van de provincie Gelderland en hebben als opdracht voor doorstroming op de woningmarkt te zorgen.



KAASDIEF KRIJGT CELSTRAF | Liefst 286 kazen stal een 23-jarige man uit Oss uit kaasboerderij Weenink in Lievelde, in de nacht van 13 november 2020. Toen hij vier dagen later de kazen te koop aanbood op Marktplaats, liep hij tegen de lamp. Lees meer.



LIEKE GAAT TROUWEN | Topvoetbalster Lieke Martens (29) en haar vriend, voormalig Sparta-keeper Benjamin van Leer, gaan volgend jaar trouwen in het zuiden van Spanje. Dat voelt voor Benjamin extra bijzonder, aangezien de coronatijd nogal een test voor hun relatie bleek.



Bekijk hier onze Nieuws Update van vandaag:

