Xander W. stal 6,1 miljoen euro van zijn baas en leefde een luxe dubbelleven. Tot hij tegen de lamp liep...

Hij kocht dure auto’s, zoals een blauwe Audi R8 met een vanaf-prijs van een kwart miljoen, een horloge van meer dan twintig mille of hij nam een privéjet. Was het uit jaloezie, omdat zijn collega’s in zijn ogen te veel verdienden? Of zat hij met zichzelf in de knoop? De 44-jarige voormalige registeraccountant Xander W. hoorde vrijdag vier jaar cel tegen zich eisen voor fraude van ruim 6,1 miljoen euro.

Zes jaar lang kon W. ongehinderd zijn gang gaan bij het internationale Team Industrial Services bv. In 2014 maakte hij een kwart miljoen naar zichzelf over, maar in 2018 en 2019 waren alle remmen los. In die twee jaren stal de Middelburger vier miljoen euro van zijn werkgever.

‘Het blauwe monster’ verstopt in een loods

Toen hij in 2020 tegen de lamp liep, vond de politie in een loods allerlei dure kleding, sieraden, maar ook twee dure auto’s, waaronder ‘het blauwe monster’, zoals de Officier van Justitie de peperdure sportwagen Audi R8 noemde. Veel plezier had hij overigens niet van het racemonster, want thuis in Middelburg reed hij in een gewone auto om te voorkomen dat zijn vrouw achter zijn frauduleuze handelingen kwam. En dus reed hij - niet elke dag - naar de loods om daar de supercar op te halen om naar zijn werk te rijden. Tegen collega’s vertelde hij dat de auto een cadeau was van zijn ouders. Tegen anderen zei de Middelburger dat hij een fikse prijs in de Staatsloterij had gewonnen.

Waarom hij in 2014 begon met de fraude wist W. zich niet meer te herinneren. Tegenover de politie had hij eerder verklaard dat hij begon te frauderen uit verveling en boosheid. Hij kon niet aanzien dat zijn collega’s meer verdienden (,,zich verrijkten”) en ook nog eens recht op een bonus hadden.

Ex had geen idee van zijn dubbelleven

W. investeerde megabedragen in twee startende ondernemingen in de hoop een financiële klapper te maken. Dat er eentje theoretisch failliet was, wekte medelijden bij hem op. Hij bleef geld in het bedrijf pompen. ,,Veel meer dan ik had verwacht.” Geld had in die frauduleuze jaren geen enkele waarde voor hem. Het interesseerde hem niet. Hoeveel hij had verduisterd, wist hij niet. ,,Ik kon geen nee meer zeggen tegen mijn eigen gedrag. Ik zat vast in m’n eigen web. Ik kon alleen maar bedragen overmaken, die de ondernemingen nodig hadden om te groeien.”

Zijn werkgever had het volste vertrouwen in W. Hij wordt omschreven als iemand met een goede opleiding, slim en erg intelligent. De Middelburger had de dagelijkse leiding over het team, zodat zijn leidinggevende zich met de lange termijn kon bezig houden. Zijn (inmiddels ex-) vrouw had geen idee van zijn dubbelleven. Ze had bijvoorbeeld geen inzicht in zijn bankrekening. Dat hij regelmatig naar Londen vloog, waar hij soms niet eens zijn hotelkamer verliet, kwam ook niet vreemd over voor iemand die bij een internationaal bedrijf werkt(e).

Schok onder collega's

Slechts één keer zette een vrouwelijke collega vraagtekens bij transacties. Hij stuurde haar met een kluitje het riet in. W. sliep er desondanks een nacht slecht van, maar ging gewoon op de oude voet verder. Toen hij uiteindelijk bij een naderende reorganisatie tegen de lamp liep, was de schok groot bij zijn collega’s. Ze voelden zich belazerd en waren teleurgesteld.

Het OM vond een celstraf van vier jaar passend. Immers, in twee eerdere fraudezaken, waar veel minder geld was verduisterd, legden de rechtbank in Overijssel en Amsterdam drie jaar cel op. ,,Dat je de waarde van geld niet meer inziet, geloof ik. Maar je pleegt wel degelijk fraude, elke keer opnieuw”, betoogde de Officier van Justitie.

W. heeft na zijn ontslag weer een baan gevonden. Deze keer bij een financieel administratief bedrijf, dat overigens geen financiële transacties doet, maar jaarrekeningen controleert en belastingaangiftes doet voor bedrijven. Zijn huwelijk ligt in duigen. Geld dat hij verdient, gaat op aan alimentatie en terugbetaling van de miljoenenschuld.

Leven terug op de rails

Zijn advocaat mr I. van der Meer vroeg de rechtbankbank rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van W. Hij heeft spijt als haren op zijn hoofd, werkt mee aan alle onderzoeken en heeft een nieuwe baan waardoor hij zijn leven weer terug op de rails heeft. Ze zei ook dat er te veel tijd heeft gezeten tussen de ontdekte fraude en de rechtszitting. Zij pleitte voor een werkstraf. ,,Nu, drie jaar later, is mijn cliënt een ander persoon. Hij weet nu wat er mis was met hem.” De Middelburger staat onder behandeling bij Emergis om antwoord te krijgen op de vraag, wat hem bewoog om geld te stelen van zijn werkgever.

De rechtbank doet op 9 juni uitspraak.