Xtc moet gelegaliseerd worden

Nergens is het water lager dan op de Waal, halve meter is 'spoor­loos'

8:30 NIJMEGEN - Het water in de Nederlandse rivieren staat door de aanhoudende droogte laag. Maar nergens is het zo extreem als op de Waal. Het peil van de rivier is zelfs een halve meter lager dan met de huidige wateraanvoer uit Duitsland zou moeten. Schippers luiden nu de noodklok.