Zaak-Sem: als justitie zwijgt, stopt het werk van een journalist niet

Niettemin doen wij wel wat journalisten altijd doen: proberen meer duiding te geven. Wie is deze vrouw nu? En wie was ze zestien jaar geleden, toen de vondst van de omgebrachte baby het hele land schokte? Lang werd aangenomen dat de verdachte in de zaak Sem een bestaan in de luwste leidde. Nu bleek het iemand te zijn die midden in de gemeenschap stond. Hoe groot moet de schrik voor haar directe omgeving wel niet zijn? Ook op haar werk, haar school?



We probeerden dat te polsen. Al was het alleen maar voor onze eigen achtergondinformatie, voor een eventueel verhaal later. Dat werd niet door iedereen in dank afgenomen. 'Jullie gaan op de stoel van de rechter zitten’, reageerde iemand zelfs.



Dat doet de redactie uiteraard niet. In ieder verhaal benadrukten we dat de vrouw verdachte is. Bij justitie gingen na de aanhouding de luiken dicht, echte antwoorden kregen we niet. Maar dat zij niks zeggen, wil niet zeggen dat ons werk stopt. We blijven vragen stellen. Uiteraard met respect voor de privacy van iedereen die dit drama aangaat.